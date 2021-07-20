Богатейший человек мира улетел в космос

Основатель и владелец Blue Origin Джефф Безос улетел в космос, сообщается в Twitter компании. Трансляция соответствующего мероприятия ведется на YouTube.

Пуск полностью многоразового суборбитального космического корабля New Shepard, включающего спускаемую капсулу и одноступенчатую ракету, состоялся на полигоне в Техасе. Миссия предполагает, что капсула достигнет высоты около 105 километров, то есть окажется выше линии Кармана, считающейся Международной авиационной федерацией границей между атмосферой Земли и космосом. Ожидаемая продолжительность полета составит примерно 11 минут, из которых четыре должны пройти в невесомости.

Миссия NS-16 является 16-й для New Shepard и первой, проходящей с участием человека. Кроме американца Безоса, считающегося самым богатым человеком в мире, в шестиместной капсуле космического корабля находятся еще три человека — его брат Марк, 82-летняя летчица Уолли Фанк и 18-летний студент Оливер Дэмен.

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Согласно SpaceNews, в случае успеха NS-16 космический корабль New Shepard может стартовать еще два раза в текущем году.

В июле на высоту более 80 километров на орбитальном самолете VSS Unity производства собственной компании Virgin Galactic поднялся британский бизнесмен Ричард Брэнсон. Вместе с миллиардером в составе экипажа были пилоты Дэйв Маккей и Майкл Масуччи, главный астронавт-инструктор Virgin Galactic Бет Мозес, ведущий инженер по эксплуатации Колин Беннетт и вице-президент компании по связям с правительством Сириша Бандла.

Американская Blue Origin в перспективе может стать основным конкурентом SpaceX. В компании работают над суборбитальной туристической системой New Shepard, тяжелой ракетой New Glenn, посадочным модулем Blue Moon и ракетными двигателями BE-4 и BE-7. Как и в SpaceX, в Blue Origin активно используют многоразовые технологии. Конечной целью Blue Origin Безос видит создание инфраструктуры для освоения небесных тел Солнечной системы, прежде всего — Луны и Марса.