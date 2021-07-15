Богатейший человек мира пожертвовал музею 0,1 процента своего состояния

Основатель Amazon и богатейший человек мира Джефф Безос пожертвовал Национальному музею воздухоплавания и астронавтики 200 миллионов долларов, что составляет около 0,1 процента от его состояния в 210,5 миллиарда долларов. О пожертвовании сообщил Смитсоновский институт, которому принадлежит музей.

Из полученной суммы на реконструкцию музея потратят 70 миллионов долларов, остальные 130 миллионов — на открытие в нем образовательного центра. Пожертвование Безоса стало крупнейшим для Смитсоновского института с момента его основания в 1846 году.

«Этот исторический подарок поможет институту достичь своей цели — создать учебный центр мирового класса. Мы благодарны Джеффу за его щедрость, а также за его страсть и приверженность образованию, инновациям и технологиям. Это пожертвование будет подпитывать будущих лидеров и новаторов нашей страны», — заявил глава института Лонни Банч.

20 июля Джефф Безос совершит полет в космос на шестиместном космическом корабле New Shepard, который выпустила основанная им компания Blue Origin. С миллиардером полетят его брат, американская летчица Уолли Франк и еще один участник, купивший билет за 28 миллионов долларов, но пока не объявивший своего имени.