Десяткам миллионов людей предрекли голод

Всемирная продовольственная программа ООН заявила, что десятки миллионов людей по всей планете находятся на грани голода. Об этом сообщается на сайте организации.

Глава программы Дэвид Бисли рассказал, что большая часть населения четырех стран голодает прямо сейчас. Речь идет об Эфиопии, Мадагаскаре, Южном Судане и Йемене, где суммарно недоедают 584 тысячи человек. Представитель ООН предрек, что количество стран с затрудненным доступом к продовольствию будет расти. По оценкам Бисли, 41 миллиону человек в 43 странах угрожает голод.

Бисли отметил, что в нуждающихся регионах помощь требуется незамедлительно. «В Сомали в 2011 году 260 тысяч человек погибли от голода. К тому времени, когда голод был фактически объявлен, половина этих людей уже умерли», — подчеркнул он.

16 июня лидер Северной Кореи Ким Чен Ын сообщил об угрозе голода в стране. Он заявил, что прошлогодний тайфун помешал выполнить план по выращиванию зерна. Поэтому в стране складывается напряженная ситуация с обеспечением населения продовольствием.

В марте генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также заявил, что множество людей по всему миру находятся под угрозой голода. «Если вы не кормите людей, вы подпитываете конфликты. Конфликты приводят к голоду и недоеданию, а голод и недоедание приводят к конфликтам», — заключил он.

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