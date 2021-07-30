Более миллиарда человек столкнутся с нехваткой еды

Более миллиарда человек в 76 странах столкнется с продовольственным кризисом в 2021 году, свидетельствуют данные, собранные Министерством сельского хозяйства США. При этом количество именно голодающих вырастет примерно на треть, и нехватка еды затронет почти три миллиона человек, сообщает Bloomberg.

США оказывают продовольственную поддержку 76-ти странам со средним и низким уровнем доходов. Согласно оценке ведомства, 1,2 миллиарда населения ощутит продовольственную проблему, а 291 миллион жителей этих стран будут недоедать в 2021 году (2100 калорий считаются минимальным количеством, которое должен потреблять человек, чтобы быть здоровым и активным). Всему виной пандемия, которая уже в прошлом году повлекла серьезную продовольственную проблему. До вызванного коронавирусом кризиса, по оценкам министерства, недоедали 761 миллион человек, это менее 20 процентов населения.

Большинство пострадавших от перебоев с продовольствием живут в Бангладеш, Индии, Пакистане и Индонезии. Однако наиболее остро проблема стоит в Йемене, Зимбабве и Конго, где около 80 процентов граждан будут недоедать. Ведомство отмечает, что проблемы с продовольственным обеспечением несут дополнительные риски политической стабильности в Азии и Африке.

Основная причина голода — постоянное падение доходов в странах по сравнению с допандемическим уровнем. В министерстве уточнили, что прогнозы не учитывают потенциальное воздействие изменения климата, вооруженного конфликта, политической или экономической нестабильности.

В недавнем исследовании, опубликованном в журнале Nature Food, прогнозировалось, что обострение недоедания среди матерей и детей в странах с низким и средним уровнем дохода будет стоить миру 30 миллиардов долларов в виде потери производительности в будущем.

Ранее Организация Объединенных Наций подсчитала, что мировой продовольственный кризис в 2020 году уже стал самым масштабным за 15 лет. Из-за падения доходов здоровое питание стало недоступным примерно для 10-й части населения земли. По прогнозам, в 2021 году ситуация ухудшится, поскольку товарная инфляция и нарушение цепочек поставок привели к тому, что мировые цены на продовольствие достигли самого высокого уровня почти за 10 лет, что особенно плохо скажется на более бедных странах, которые зависят от импорта продовольствия.

