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Великобритания решила спасать планету новой АЭС

Правительство Британии запланировало построить АЭС Sizewell для сокращения выбросов
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Фото: Dylan Martinez / Reuters

Британское правительство решило сократить вредные выбросы углекислого газа и спасти планету от климатического кризиса за счет развития ядерной энергетики. Источники издания The Telegraph предполагают, что главным претендентом на государственное финансирование станет атомная электростанция (АЭС) Sizewell в графстве Саффолк.

Новая АЭС — проект энергетической компании EDF Energy, полностью принадлежащей Франции. По словам экспертов, правительство запланировало не просто вложить деньги в строительство реакторов на Sizewell, но и установить фиксированную цену за каждую производимую на объекте единицу энергии. По данным аналитиков EDF Energy, АЭС сможет в течение 60 лет обеспечивать низкоуглеродной энергией около шести миллионов домов.

В правительстве Великобритании признают важность ядерной энергетики для восстановления экономики — в ближайшие пару лет страна начнет развитие как минимум одного масштабного ядерного проекта, чтобы обеспечить энергобезопасность и создать тысячи новых рабочих мест.

По прогнозам источников The Telegraph, больше подробностей о планах правительства в области ядерной энергетики появится накануне выборов в 2024 году. Правительство представит соответствующий 150-страничный документ, в котором премьер-министр Борис Джонсон подробно распишет стратегию достижения в стране углеродной нейтральности (полной компенсации выбросов углекислого газа) к 2050 году.

В Соединенном Королевстве работает 13 реакторов, а на атомную энергетику приходится 17 процентов в энергопортфеле страны. К 2024 году этот показатель станет вдвое меньше — срок службы некоторых установок истечет. Ближайший атомный проект — АЭС Hinkley Point — будет достроен в 2026 году. Расширение других двух проектов, АЭС Sizewell и АЭС Bradwell, находится на рассмотрении правительства. В них участвует Китайская всеобщая атомная группа, поэтому перспективы двух объектов, по мнению экспертов, вызывают вопросы — под давлением США Британия может отказаться от сотрудничества с Пекином в ядерной энергетике.

В начале октября Борис Джонсон заявил о намерении к 2035 году перестать получать электроэнергию из ископаемого топлива. Электричество в Великобритании станут генерировать исключительно солнечные панели, ветряные турбины и АЭС. По мнению премьер-министра, возобновляемая и ядерная энергетика поможет стране не только сделать вклад в спасение планеты от глобального потепления, но и меньше зависеть от импорта.

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