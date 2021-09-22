Разбогатевший на мировом кризисе миллиардер останется без денег из-за развода

Миллиардер Джон Полсон разводится со своей женой Дженни после двадцати лет брака. Как сообщает Bloomberg, супруги не составили брачного договора, поэтому разрыв может стать одним из самых дорогостоящих в истории и оставить Полсона без части денег.

Миллиардера в суде будет представлять адвокат Уильям Забель, который уже работал с такими известными людьми, как Джордж Сорос и Говард Стерн. Дженни, по сообщениям СМИ, ведет переговоры с Робертом Коэном, который защищал интересы Иваны Трамп, Умы Турман, Мелинды Гейтс и Майкла Блумберга. «Джон глубоко уважает Дженни и будет продолжать обеспечивать все самое лучшее для здоровья и счастья семьи», — заявил Уильям Забель. Пара воспитывает двух дочерей-подростков. Причиной развода стали «непримиримые разногласия».

Состояние 65-летнего Джон Полсона оценивается в 4,8 миллиарда долларов. Он разбогател, делая успешные ставки против рынка жилья США перед мировым кризисом 2008 года. Дженни Полсон на 15 лет младше супруга и познакомилась с ним задолго до того, как тот заработал капитал. Джон Полсон нанял будущую жену в качестве ассистентки. На тот момент она недавно иммигрировала из Румынии и получила политическое убежище в США. «Дженни не пила, не курила и не гуляла поздно ночью, для меня она была глотком свежего воздуха», — говорил миллиардер.

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Джон Полсон заработал 20 миллиардов долларов для себя и инвесторов, когда американские субстандартные ипотечные облигации рухнули и спровоцировали финансовый кризис. После у него была череда менее успешных лет. В 2019 году активы упали до девяти миллиардов долларов с пика 2011 года в 38 миллиардов. В 2020 году финансист заявил, что разочаровался в хедж-фондах и преобразовал собственный в семейный офис. Полсон много инвестирует в недвижимость. У семьи есть ранчо в Аспене (штат Колорадо), которое ранее принадлежало саудовскому принцу, и поместье в Хэмптоне, купленное за 41 миллион долларов в 2008 году.

Развод Джона и Дженни Полсонов может стать одним из крупнейших в истории, однако он сильно отстает от таких громких и дорогостоящих разрывов, как расставание Билла и Мелинды Гейтс или Джеффа и Маккензи Безос. Мелинда Гейтс после развода с основателем Microsoft приобрела миллиарды долларов акций различных компаний. Маккензи Скотт после разрыва с основателем и главой Amazon занимает 23-е место в рейтинге миллиардеров Bloomberg. Ее состояние составляет 56,4 миллиарда долларов. Часть своих средств Скотт направила на благотворительность.