Бывшая жена богатейшего человека мира стала богатейшей женщиной мира

Бывшая жена основателя Amazon, богатейшего человека мира Джеффа Безоса (Jeff Bezos) Маккензи Скотт стала самой состоятельной женщиной планеты. Это следует из рейтинга Bloomberg Billionaires Index.

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Состояние Маккензи Скотт (MacKenzie Scott) достигло 68 миллиардов долларов, что обеспечило ей 12-е место в рейтинге мировых богачей. Она обогнала внучку основателя L'Oreal Франсуазу Беттанкур-Майерс (Francoise Bettencourt Meyers), чье состояние оценивается в 66,8 миллиарда долларов, и наследницу корпорации Walmart Элис Уолтон (Alice Walton), чей личный капитал достигает 63,6 миллиарда долларов. Они занимают 13-е и 16-е места соответственно.

Маккензи Скотт в июле уже становилась богатейшей женщиной планеты, однако менее чем через сутки Франсуаза Беттанкур-Майерс вновь обогнала ее по размеру состояния. В том же месяце бывшая жена Джеффа Безоса стала богатейшей женщиной США.

По условиям развода, который состоялся в 2019 году, Маккензи Скотт получила четверть принадлежащих Джеффу Безосу акций Amazon, которые на тот момент оценивались в 36 миллиардов долларов. Однако на фоне пандемии коронавируса в 2020 году бумаги компании подорожали почти в два раза. Это позволило состоянию Джеффа Безоса пробить отметку в 200 миллиардов и установить исторический рекорд.