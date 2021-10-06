Развод отправил Гейтса на рекордно низкое место в списке миллиардеров

Билл Гейтс опустился на рекордно низкое место в рейтинге Forbes. Как сообщает Independent, развод с Мелиндой Гейтс отправил миллиардера на четвертую позицию в списке самых богатых людей.

Собственный капитал Гейтса вырос на 23 миллиарда долларов по сравнению с 2020 годом и сейчас составляет около 134 миллиардов долларов. Основателя Microsoft опередили Джефф Безос из Amazon, Илон Маск из Tesla и Марк Цукерберг из Facebook, так как акции их компаний выросли. Гейтс же, наоборот, потерял ценные бумаги на сумму около 5,7 миллиарда долларов после развода с Мелиндой Френч Гейтс. Если бы не расставание, произошедшее в мае 2021 года, основатель Microsoft смог бы опередить Цукерберга и занять третью позицию в рейтинге.

Forbes оценил состояние Гейтса 3 сентября 2021 года, когда его доля в Microsoft стоила 31 миллиард долларов. Остальные средства миллиардера связаны с его инвестиционной фирмой Cascade Investment и другими активами. Через Cascade Гейтс владеет контрольным пакетом акций Four Seasons Hotels, а также ценными бумагами многих других компаний.

Впервые Гейтс был включен в список Forbes в 1986 году — на тот момент его состояние оценивалось в 315 миллионов долларов, и ему принадлежали 45 процентов акций Microsoft. В 31 год он стал самым молодым миллиардером в мире, когда ценные бумаги компании резко увеличили его личный капитал до 1,25 миллиарда долларов. В 1991 году он переместился с 16 места на второе в списке, а в 1992 стал самым богатым человеком.

Состояние Гейтса впервые уменьшилось в 2000 году, когда он оставил свой пост генерального директора Microsoft и перевел 20 миллиардов долларов в Фонд Билла и Мелинды Гейтс, который в настоящее время является крупнейшей благотворительной организацией в мире. В 2018 первое место в списке самых богатых людей занял Джефф Безос, а в 2020 году на второй позиции оказался Илон Маск.

Гейтс все еще может вернуть себе третье место в списке. Компания Цукерберга Facebook сейчас переживает не лучшее время. После того, как 4 октября социальная сеть рухнула на шесть часов, Цукерберг потерял 6,6 миллиарда долларов. Также компания Facebook несет репутационные риски, так как бывший менеджер обвинила компанию в том, что она ставит прибыль выше ментального здоровья пользователей, что повлекло за собой серию обличительных статей в СМИ.

