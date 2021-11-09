Билл Гейтс предрек новый кризис после пандемии COVID-19

Основатель Microsoft Билл Гейтс предупредил, что мир может столкнуться с еще одной угрозой помимо пандемии COVID-19. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«COVID-19 не будет последней угрозой пандемии, с которой столкнется мир. Я поговорил с сообществом Grand Challenges об амбициозной программе инноваций, которая нам нужна, чтобы положить конец этому кризису и быть готовыми к реагированию на следующий», — предрек Гейтс.

Ранее Гейтс сообщил, что новые пандемии могут угрожать миру в будущем не только по естественным причинам, но и из-за злоумышленников-биотеррористов. Миллиардер считает, что человечеству для борьбы с болезнями необходимо вложиться в технологическое развитие: сделать разработку и производство вакцин значительно дешевле и увеличить число фабрик, которые их производят.

В сентябре стартап Exscientia подписал с Фондом Билла и Мелинды Гейтс четырехлетний контракт, стоимость которого может достигать 70 миллионов долларов. Планируется, что часть полученных средств пойдет на создание новых противовирусных таблеток для лечения COVID-19 и предотвращения пандемий в будущем.