Билл Гейтс прослыл лицемером после вечеринки на вредной для экологии яхте

Пользователи сети обругали основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса и создателя Amazon Джеффа Безоса после вечеринки на вредной для экологии яхте. Об этом сообщает RT.

По информации издания, Гейтс отметил 66-летие на роскошном судне Lana, двухнедельная аренда которого стоит два миллиона долларов (143,6 миллиона рублей). Отмечается, что празднование продолжилось в пляжном клубе Sea Me Beach на турецком курорте Фетхие, куда 50 гостей прилетели на вертолете с яхты именинника. На мероприятии присутствовал и Безос.

Известно, что миллиардеры называют себя защитниками экологии и борцами с глобальным потеплением. Пользователи Twitter в свою очередь обратили внимание на то, что бизнесмены вредят природе своим роскошным образом жизни. По этой причине Гейтс и Безос прослыли лицемерами в соцсетях.

"Jeff Bezos parties with Bill Gates as he celebrates his 66th birthday with friends on a $2million-a-week private yacht before helicoptering them all to an exclusive resort in Turkey"



Guess the rules doesn't apply to them?#ClimateEmergency #climate #ClimateCrisis — Rose Y 🌹❤🌹 (@roseyYaz) October 31, 2021

Так, по подсчетам журналистов Daily Mail, роскошная яхта Lana, на которой Гейтс праздновал день рождения, выделяет 19 тонн углекислого газа в атмосферу в сутки. В то же время Безос прибыл на мероприятие на вертолете, который за полет сжег 50 литров горючего и выбросил 100 килограммов углекислого газа.

Вдобавок юзеры подвергли критике основателя Amazon за то, что после нецелесообразного использования ресурсов он отправился на встречу с принцем Чарльзом, которая состоялась в рамках 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26). Мероприятие прошло в шотландском городе Глазго.

В феврале появилась информация о том, что Билл Гейтс планирует инвестировать около двух миллиардов долларов за пять лет в борьбу с изменением климата. По его мнению, климатическую катастрофу можно предотвратить с помощью инновационных технологий.