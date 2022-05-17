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Макрон позвонил Зеленскому и дал одно обещание

Макрон пообещал Зеленскому рассмотреть заявку Украины на членство в ЕС в июне

Фото: Federico Pestellini / Globallookpress.com

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому рассмотреть заявку Украины на членство в Евросоюз уже в этом июне, во время саммита стран-членов объединения. Об этом пишет Reuters.

Французский лидер дал такое обещание во время звонка Зеленскому. По словам Макрона, Киев совсем скоро «станет частью европейской семьи».

При этом глава земельной группы Христианско-социального союза в бундестаге Александер Добриндт считает, что процесс вступления Украины в ЕС будет долгим и может занять десятилетия. В то же время он подчеркнул, что на данный момент Украина может получить статус государства — кандидата на вступление в ЕС.

Киев подал соответствующую заявку спустя 4 дня после того, как Россия начала специальную военную операцию на Украине.

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Виктория Кондратьева
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