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В России высказались о судьбе сдавшихся украинских военных с «Азовстали»

Сенатор Джабаров заявил, что судьбу сдавшихся украинских военных с «Азовстали» решат в ДНР

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Решать вопрос о будущем украинских военных, которые попали в плен, должно руководство ДНР и ЛНР, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. В разговоре с «Лентой.ру» сенатор высказался о дальнейшей судьбе пленных с завода «Азовсталь».

Судьба военных

За прошедшие сутки в плен сдались 265 украинских военных, заблокированных на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. Такое число во вторник, 17 мая, назвал официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. Он сообщил, что 51 солдат тяжело ранен, и добавил, что все нуждающиеся в медицинской помощи были направлены для лечения в больницу города Новоазовска в ДНР.

Решать судьбу пленных будет руководство ДНР и ЛНР

Владимир Джабаровсенатор

Владимир Джабаров убежден, что обмена украинских военных быть не должно, они должны понести законное наказание.

«Сейчас встанет вопрос обмена, но, на мой взгляд, обменивать их будет нерационально. В любом случае должен быть суд, никакого самосуда быть не должно. По закону ДНР и ЛНР пленные будут осуждены на конкретные сроки в соответствии с нормативными актами этих республик», — заявил сенатор.

Завод «Азовсталь»

16 мая основатель батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский сообщил, что украинские военные, которые вышли с территории блокированного комбината, заявили о желании провести переговоры. По его словам, девять солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) представляют интересы большей части военных, которые остаются на «Азовстали».

В этот же день российское военное ведомство сообщило, что с представителями ВСУ была достигнута договоренность о вывозе раненых с территории «Азовстали». После этого вокруг предприятия был введен режим тишины и открыт гуманитарный коридор.

11 мая батальон «Восток» нашел и заблокировал тоннель вблизи завода. Предполагалось, что через него военные ВСУ покидали территорию предприятия, чтобы набрать воды из реки.

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Варвара Кошечкина
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