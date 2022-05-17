В России высказались о судьбе сдавшихся украинских военных с «Азовстали»

Сенатор Джабаров заявил, что судьбу сдавшихся украинских военных с «Азовстали» решат в ДНР

Решать вопрос о будущем украинских военных, которые попали в плен, должно руководство ДНР и ЛНР, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. В разговоре с «Лентой.ру» сенатор высказался о дальнейшей судьбе пленных с завода «Азовсталь».

Судьба военных

За прошедшие сутки в плен сдались 265 украинских военных, заблокированных на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. Такое число во вторник, 17 мая, назвал официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. Он сообщил, что 51 солдат тяжело ранен, и добавил, что все нуждающиеся в медицинской помощи были направлены для лечения в больницу города Новоазовска в ДНР.

Решать судьбу пленных будет руководство ДНР и ЛНР Владимир Джабаров сенатор

Владимир Джабаров убежден, что обмена украинских военных быть не должно, они должны понести законное наказание.

«Сейчас встанет вопрос обмена, но, на мой взгляд, обменивать их будет нерационально. В любом случае должен быть суд, никакого самосуда быть не должно. По закону ДНР и ЛНР пленные будут осуждены на конкретные сроки в соответствии с нормативными актами этих республик», — заявил сенатор.

Завод «Азовсталь»

16 мая основатель батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский сообщил, что украинские военные, которые вышли с территории блокированного комбината, заявили о желании провести переговоры. По его словам, девять солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) представляют интересы большей части военных, которые остаются на «Азовстали».

В этот же день российское военное ведомство сообщило, что с представителями ВСУ была достигнута договоренность о вывозе раненых с территории «Азовстали». После этого вокруг предприятия был введен режим тишины и открыт гуманитарный коридор.

11 мая батальон «Восток» нашел и заблокировал тоннель вблизи завода. Предполагалось, что через него военные ВСУ покидали территорию предприятия, чтобы набрать воды из реки.