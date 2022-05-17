В России высказались о судьбе сдавшихся украинских военных с «Азовстали»
Решать вопрос о будущем украинских военных, которые попали в плен, должно руководство ДНР и ЛНР, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. В разговоре с «Лентой.ру» сенатор высказался о дальнейшей судьбе пленных с завода «Азовсталь».
Судьба военных
За прошедшие сутки в плен сдались 265 украинских военных, заблокированных на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. Такое число во вторник, 17 мая, назвал официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. Он сообщил, что 51 солдат тяжело ранен, и добавил, что все нуждающиеся в медицинской помощи были направлены для лечения в больницу города Новоазовска в ДНР.
Решать судьбу пленных будет руководство ДНР и ЛНР
Владимир Джабаров убежден, что обмена украинских военных быть не должно, они должны понести законное наказание.
«Сейчас встанет вопрос обмена, но, на мой взгляд, обменивать их будет нерационально. В любом случае должен быть суд, никакого самосуда быть не должно. По закону ДНР и ЛНР пленные будут осуждены на конкретные сроки в соответствии с нормативными актами этих республик», — заявил сенатор.
Завод «Азовсталь»
16 мая основатель батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский сообщил, что украинские военные, которые вышли с территории блокированного комбината, заявили о желании провести переговоры. По его словам, девять солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) представляют интересы большей части военных, которые остаются на «Азовстали».
В этот же день российское военное ведомство сообщило, что с представителями ВСУ была достигнута договоренность о вывозе раненых с территории «Азовстали». После этого вокруг предприятия был введен режим тишины и открыт гуманитарный коридор.
11 мая батальон «Восток» нашел и заблокировал тоннель вблизи завода. Предполагалось, что через него военные ВСУ покидали территорию предприятия, чтобы набрать воды из реки.