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Захарова назвала ложью заявления Зеленского о спасении жизней бойцов «Азова»

Захарова назвала ложью заявления Зеленского о спасении жизней бойцов «Азова» в Мариуполе

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала ложью заявления президента Украины Владимира Зеленского об операции по спасению жизней бойцов полка «Азов». Об этом сообщает радио Sputnik.

«Я видела эти заявления, и, конечно, это шедевр. Из-под пера тех, кто творит "Квартал 95". У меня такое впечатление, как будто они пишут новый сериал или текстовку для очередного своего корпоратива», — сказала Захарова.

По ее словам, украинские власти «демонстрируют свою ложь и пропаганду, основанную на лжи». «Выдавать выход людей, который был предложен Россией на протяжении нескольких недель, за свою спецоперацию гуманитарного характера — это показывает всему миру, как научились врать за последние много лет под руководством в первую очередь американских и натовских специалистов», — заключила Захарова.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что 265 украинских военнослужащих сдались в плен на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, в том числе 51 тяжелораненый.

Зеленский в своем видеообращении к украинцам заявил, что разведчики и военнослужащие начали операцию по спасению защитников Мариуполя. Чтобы вернуть их домой, потребуется деликатность и время, отметил он.

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Алевтина Запольская
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