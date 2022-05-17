Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

СКР допросит сдавшихся боевиков из Мариуполя

СК России допросит сдавшихся бойцов ВСУ с «Азовстали» в Мариуполе

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

Сотрудники Следственного комитета России (СКР) допросят сдавшихся боевиков, укрывавшихся на «Азовстали» в Мариуполе. Об этом во вторник, 17 мая, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным СКР, следователи намерены не только установить личности сдавшихся военных ВСУ, но и проверить их на причастность к совершенным против гражданского населения преступлениям. Данные, полученные в ходе допросов, будут сопоставлены с другими сведениями, имеющимися в материалах уголовных дел.

Ранее бойцы украинского полка «Азов», которые были заблокированы на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, сдались в плен без условий. Эту информацию официально подтвердил зампостпреда России при Организации Объединенных Наций (ООН) Дмитрий Полянский.

Этому предшествовало сообщение о том, что сдались в плен около 300 бойцов. С территории «Азовстали» их вывезли на 10 автобусах.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Владимир Шарапов
Обсудить
Последние новости
Россия заявила о сдавшихся без условий бойцах с «Азовстали»
Названа выдающая возраст зона на женском теле
У квазара обнаружили колебания яркости неизвестной природы
Жена вычислила измену мужа неожиданным способом
«Бавария» нацелилась на нападающего «Барселоны»
Медведев заявил о недопущении Россией третьей мировой войны
В лесу Ингушетии найден тайник с оружием
Макрон пообещал нарастить поставки вооружений на Украину
Пользователям WhatsApp сообщили об изменении одной функции
Россия откроет наземную границу с Грузией
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.