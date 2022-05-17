СКР допросит сдавшихся боевиков из Мариуполя

СК России допросит сдавшихся бойцов ВСУ с «Азовстали» в Мариуполе

Сотрудники Следственного комитета России (СКР) допросят сдавшихся боевиков, укрывавшихся на «Азовстали» в Мариуполе. Об этом во вторник, 17 мая, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным СКР, следователи намерены не только установить личности сдавшихся военных ВСУ, но и проверить их на причастность к совершенным против гражданского населения преступлениям. Данные, полученные в ходе допросов, будут сопоставлены с другими сведениями, имеющимися в материалах уголовных дел.

Ранее бойцы украинского полка «Азов», которые были заблокированы на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, сдались в плен без условий. Эту информацию официально подтвердил зампостпреда России при Организации Объединенных Наций (ООН) Дмитрий Полянский.

Этому предшествовало сообщение о том, что сдались в плен около 300 бойцов. С территории «Азовстали» их вывезли на 10 автобусах.