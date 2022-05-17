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Около 300 бойцов ВСУ вышли с «Азовстали» в Мариуполе

RT: с территории «Азовстали» в Мариуполе вышли и сдались в плен около 300 бойцов ВСУ

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

С территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе вышли и сдались в плен около 300 бойцов ВСУ. Об этом сообщил корреспондент телеканала RT Максим Тоури.

Сейчас их вывозят с завода на десяти автобусах, пояснил журналист. Он также снял на видео колонну автобусов с ранеными военными, направляющуюся в подконтрольную ДНР больницу Новоазовска. Раненых пленных отправили в сторону населенного пункта Еленовка.

Реакция официального Киева

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что часть украинских военных, находившаяся на территории «Азовстали», сдалась в плен. Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном в Telegram.

Непростой день. Но и этот день, как и все остальные, направлен на то, чтобы уберечь нашу страну и наших людей. У нас есть надежда, что удастся спасти жизни наших парней. Среди них есть тяжелораненые, им нужна помощь. Я хочу подчеркнуть: Украине нужны живые украинские герои. Это наш принцип.

Владимир Зеленский президент Украины

При этом он заверил, что работа по спасению военных с «Азовстали» и их возвращению на подконтрольную Киеву территорию продолжается.

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Переговоры с ВСУ

16 мая основатель батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский сообщил, что украинские военные, которые вышли с территории блокированного комбината, заявили о желании провести переговоры.

Он отметил, что «сейчас идет оживленный этап переговоров» и что девять бойцов ВСУ представляют интересы большей части военных, которые в данный момент все еще находятся на «Азовстали».

По словам Ходаковского, несколько военных ДНР, в том числе офицеров, направились обратно к «Азовстали» вместе с бойцами ВСУ, которые выходили из тоннеля с белыми флагами. В настоящее время там продолжается переговорный процесс. Его итоги пока неизвестны.

Из "нашего" тоннеля вышли первые десять человек военных с белыми флагами

Александр Ходаковскийоснователь батальона «Восток» сил ДНР

Блокировка силами ДНР

11 мая Ходаковский сообщил, что батальон обнаружил и заблокировал тоннель, по которому украинские военные покидали территорию «Азовстали» для того, чтобы набрать воду из реки.

Обнаружили тоннель, по которому противник покидает Азовсталь — вдоль труб под ж/д полотном. Высота тоннеля составляет не менее трех метров, ширина позволяет перемещаться без затруднений, далее выход к реке, из которой, судя по натоптанным тропам, противник набирает воду. В целом воевать противник устал и просится на свободу, но отыгрывает последний акт: хочет домой и с флагами....

Александр Ходаковскийоснователь батальона «Восток» сил ДНР

При блокировании тоннеля погиб один боец Вооруженных сил Украины, еще один ранен.

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Мирные жители

Как рассказал глава ДНР Денис Пушилин, в настоящее время на «Азовстали» не осталось мирных жителей.

По нашей информации, подтверждается, что гражданских там не осталось. Соответственно, руки у наших подразделений развязаны

Денис Пушилинглава Донецкой народной республики

По мнению члена Ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа» Андрея Попова, теперь российские силы могут создать условия, которые вынудят сдаться оставшихся военных на «Азовстали» в короткий срок.

«Все ресурсы, которые есть, имеют свой конечный итог — закончится и чистая вода, и солярка для электрогенераторов, а также продукты. Учитывая, что все мирные жители освобождены, — мы это понимаем из того, что говорят освобожденные, а также бойцы ВСУ, которые попали в плен, — у нас есть смысл создавать условия, можно отключать техническую воду, которая там есть. Целесообразно ожидать дальше массовой сдачи в плен тех вооруженных людей, которые находятся в катакомбах "Азовстали"», — объяснил он.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, гражданские лица могли выехать с «Азовстали» в любом направлении — в сторону территорий, подконтрольных России или Украине.

В словах президента шла речь о возможности всех гражданских выйти с территории завода и покинуть эту территорию в любом направлении по их выбору, что и было осуществлено

Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

Представитель Кремля добавил, что с территории «Азовстали» могут выйти и украинские военные, для этого им достаточно сложить оружие.

Здесь и сейчас
Марина Совина
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