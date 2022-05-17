Около 300 бойцов ВСУ вышли с «Азовстали» в Мариуполе
С территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе вышли и сдались в плен около 300 бойцов ВСУ. Об этом сообщил корреспондент телеканала RT Максим Тоури.
Сейчас их вывозят с завода на десяти автобусах, пояснил журналист. Он также снял на видео колонну автобусов с ранеными военными, направляющуюся в подконтрольную ДНР больницу Новоазовска. Раненых пленных отправили в сторону населенного пункта Еленовка.
Реакция официального Киева
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что часть украинских военных, находившаяся на территории «Азовстали», сдалась в плен. Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном в Telegram.
Непростой день. Но и этот день, как и все остальные, направлен на то, чтобы уберечь нашу страну и наших людей. У нас есть надежда, что удастся спасти жизни наших парней. Среди них есть тяжелораненые, им нужна помощь. Я хочу подчеркнуть: Украине нужны живые украинские герои. Это наш принцип.
При этом он заверил, что работа по спасению военных с «Азовстали» и их возвращению на подконтрольную Киеву территорию продолжается.
Переговоры с ВСУ
16 мая основатель батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский сообщил, что украинские военные, которые вышли с территории блокированного комбината, заявили о желании провести переговоры.
Он отметил, что «сейчас идет оживленный этап переговоров» и что девять бойцов ВСУ представляют интересы большей части военных, которые в данный момент все еще находятся на «Азовстали».
По словам Ходаковского, несколько военных ДНР, в том числе офицеров, направились обратно к «Азовстали» вместе с бойцами ВСУ, которые выходили из тоннеля с белыми флагами. В настоящее время там продолжается переговорный процесс. Его итоги пока неизвестны.
Из "нашего" тоннеля вышли первые десять человек военных с белыми флагами
Блокировка силами ДНР
11 мая Ходаковский сообщил, что батальон обнаружил и заблокировал тоннель, по которому украинские военные покидали территорию «Азовстали» для того, чтобы набрать воду из реки.
Обнаружили тоннель, по которому противник покидает Азовсталь — вдоль труб под ж/д полотном. Высота тоннеля составляет не менее трех метров, ширина позволяет перемещаться без затруднений, далее выход к реке, из которой, судя по натоптанным тропам, противник набирает воду. В целом воевать противник устал и просится на свободу, но отыгрывает последний акт: хочет домой и с флагами....
При блокировании тоннеля погиб один боец Вооруженных сил Украины, еще один ранен.
Мирные жители
Как рассказал глава ДНР Денис Пушилин, в настоящее время на «Азовстали» не осталось мирных жителей.
По нашей информации, подтверждается, что гражданских там не осталось. Соответственно, руки у наших подразделений развязаны
По мнению члена Ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа» Андрея Попова, теперь российские силы могут создать условия, которые вынудят сдаться оставшихся военных на «Азовстали» в короткий срок.
«Все ресурсы, которые есть, имеют свой конечный итог — закончится и чистая вода, и солярка для электрогенераторов, а также продукты. Учитывая, что все мирные жители освобождены, — мы это понимаем из того, что говорят освобожденные, а также бойцы ВСУ, которые попали в плен, — у нас есть смысл создавать условия, можно отключать техническую воду, которая там есть. Целесообразно ожидать дальше массовой сдачи в плен тех вооруженных людей, которые находятся в катакомбах "Азовстали"», — объяснил он.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, гражданские лица могли выехать с «Азовстали» в любом направлении — в сторону территорий, подконтрольных России или Украине.
В словах президента шла речь о возможности всех гражданских выйти с территории завода и покинуть эту территорию в любом направлении по их выбору, что и было осуществлено
Представитель Кремля добавил, что с территории «Азовстали» могут выйти и украинские военные, для этого им достаточно сложить оружие.