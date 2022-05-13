В Кремле рассказали об эвакуации гражданского населения с «Азовстали»

Представитель Путина Песков заявил, что поручение об эвакуации с «Азовстали» выполнено

Поручение президента России Владимира Путина об эвакуации гражданского населения с территории заводского комплекса «Азовсталь» в Мариуполе было выполнено. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

По словам Пескова, гражданские лица могли выехать с «Азовстали» в любом направлении — в сторону территорий, подконтрольных России или Украине.

«[В словах президента] шла речь о возможности всех гражданских выйти с территории завода и покинуть эту территорию в любом направлении по их выбору, что и было осуществлено», — рассказал Песков.

Представитель Владимира Путина добавил, что с территории «Азовстали» могут выйти и украинские военные, для этого им достаточно сложить оружие.

Бои в Мариуполе шли с конце февраля по 4 мая, когда министр обороны Сергей Шойгу объявил о контроле города российскими военными. На территории завода «Азовсталь» по-прежнему находятся заблокированные украинские военнослужащие. Владимир Путин приказал отменить штурм «Азовстали» и назвал его нецелесообразным.