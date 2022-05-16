Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Кадыров обратился к Эрдогану из-за планов эвакуации военных с «Азовстали»

Глава Чечни Кадыров призвал Эрдогана не помогать раненым украинским военным на «Азовстали»

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с призывом не помогать украинским военным, находящимся на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Обращаюсь к президенту Турции Реджепу Эрдогану: азовцы — убийцы и безбожники, которых сейчас вам хотят представить в качестве невинных жертв российской агрессии», — написал он. Руководитель республики добавил, что мусульмане еще более остро восприняли информацию о том, что Анкара готова «эвакуировать ярых противников и очернителей ислама».

Не дайте себя обмануть преступникам, которые хотят с вашей помощью избежать суда и заслуженного наказания

Рамзан Кадыровглава Чечни

Кадыров раскритиковал заявления советника по поводу плана эвакуации бойцов ВСУ Эрдогана, однако отметил, что с уважением относится к лидеру мусульманского государства. Кадыров назвал полк «Азов» фашистско-нацистским преступным вооруженным формированием, которое виновно в убийствах жителей Донбасса. К тому же, добавил он, украинские военные удерживают на территории завода мирных граждан и используют их как живой щит.

План эвакуации

14 мая представитель президента Турции Ибрагим Калын сообщил, что Анкара предложила направить корабль для эвакуации раненых украинских военных с завода «Азовсталь» в Мариуполе. Согласно плану, раненых военных должны были доставить в Бердянск, откуда их забрало бы в Стамбул турецкое судно. Калын также добавил, что обсуждал такой вариант эвакуации с президентом Украины Владимиром Зеленским две недели назад, однако Москва не согласилась на предложенные условия.

Материалы по теме:
«Нам не впервой подниматься из пепла» Что пережили и на что надеются люди, выживающие в подвалах при штурме Мариуполя
«Нам не впервой подниматься из пепла»Что пережили и на что надеются люди, выживающие в подвалах при штурме Мариуполя
30 марта 2022
«Мы выжили» В Мариуполе хоронят погибших, разминируют улицы и открывают магазины. Как город возвращается к мирной жизни?
«Мы выжили»В Мариуполе хоронят погибших, разминируют улицы и открывают магазины. Как город возвращается к мирной жизни?
15 мая 2022

Позднее член Совета Федерации, первый зампред комитета верхней палаты парламента по международным делам Владимир Джабаров указал, что Турции не стоит вмешиваться с эвакуацией военных ВСУ с «Азовстали». По его словам, если Анкара вмешается в вопрос «Азовстали», это может навредить ее репутации. Сенатор подчеркнул, что Турция не ввязывается в специальную военную операцию России на Украине, просто дает предложения и официально не участвует в серьезной военной помощи Киеву.

Джабаров также отметил, что вопрос «Азовстали» касается исключительно России. «Мы слишком дорогую цену заплатили за то, чтобы просто так отпустить нациков в свободное плавание в Стамбул», — пояснил он.

«Сдавливание» украинских военных

В настоящее время Вооруженные силы России и Донецкой народной республики занимаются «сдавливанием» противника на территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом заявил представитель Народной милиции ДНР (НМ ДНР) Эдуард Басурин.

Материалы по теме:
«Тоска такая, что хоть на стену кидайся» О чем говорят женщины, проводившие своих близких на фронт в Донбасс
«Тоска такая, что хоть на стену кидайся»О чем говорят женщины, проводившие своих близких на фронт в Донбасс
23 апреля 2022
«Людей пытались хоронить за гаражами» Жители Мариуполя — о гуманитарной катастрофе и пережитой трагедии
«Людей пытались хоронить за гаражами»Жители Мариуполя — о гуманитарной катастрофе и пережитой трагедии
26 апреля 2022

Он рассказал, что зачистка территории завода не ведется, вместо этого силы сосредотачиваются на укреплении своих позиций и «сдавливании» окруженных украинских военных. «Сдавливание, удавка — назовем так. Чтобы было как можно меньше у них мест, из которых они из подвалов могли вылезать. Уничтожаются огневые точки, но мы не говорим о зачистке», — пояснил Басурин.

«Азовсталь» как пример

Посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник сообщил, что украинские военные смотрят на пример завода «Азовсталь» в Мариуполе, чтобы понимать, что их ждет. «Всем ясно, что и Северодонецк, и Лисичанск не сегодня, так завтра окажутся в прочном котле, и выбираться из "треугольника" будет уже поздно», — выразил мнение дипломат.

Материалы по теме:
«Двигаться быстро тут невозможно» Комбат милиции ДНР Шерхан о тактике ВСУ и трудностях при штурме Мариуполя
«Двигаться быстро тут невозможно»Комбат милиции ДНР Шерхан о тактике ВСУ и трудностях при штурме Мариуполя
16 апреля 2022
Не договоримся. Украина угрожает отказаться от переговоров с Россией. Насколько для нее опасно такое решение?
Не договоримся.Украина угрожает отказаться от переговоров с Россией. Насколько для нее опасно такое решение?
20 апреля 2022

Об этих настроениях известно официальному Киеву, поэтому командирам, по сообщениям источников, разрешено применять «специальные меры» к тем, кто хочет сложить оружие, подчеркнул посол. Он добавил, что вероятность массовой реализации жестких репрессий невелика.

Здесь и сейчас
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Кадыров обратился к Эрдогану из-за планов эвакуации военных с «Азовстали»
В США произошла стрельба в церкви
В сети обсудили экспериментальный дом времен СССР
В России назвали регионы-лидеры в рейтинге социально-эконмического положения
В ЛДПР пообещали принятие «судьбоносных» для партии решений в ближайшие дни
Правящая партия ФРГ проиграла выборы в самой густонаселенной федеральной земле
Стала известна причина смерти актера Хагерти из сериала «Друзья»
Медведев высказался об отстранении от Уимблдона
Зеленский уволил командующего Силами территориальной обороны
В США рассказали о «кошмаре» России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.