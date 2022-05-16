Кадыров обратился к Эрдогану из-за планов эвакуации военных с «Азовстали»

Глава Чечни Кадыров призвал Эрдогана не помогать раненым украинским военным на «Азовстали»

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с призывом не помогать украинским военным, находящимся на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Обращаюсь к президенту Турции Реджепу Эрдогану: азовцы — убийцы и безбожники, которых сейчас вам хотят представить в качестве невинных жертв российской агрессии», — написал он. Руководитель республики добавил, что мусульмане еще более остро восприняли информацию о том, что Анкара готова «эвакуировать ярых противников и очернителей ислама».

Не дайте себя обмануть преступникам, которые хотят с вашей помощью избежать суда и заслуженного наказания Рамзан Кадыров глава Чечни

Кадыров раскритиковал заявления советника по поводу плана эвакуации бойцов ВСУ Эрдогана, однако отметил, что с уважением относится к лидеру мусульманского государства. Кадыров назвал полк «Азов» фашистско-нацистским преступным вооруженным формированием, которое виновно в убийствах жителей Донбасса. К тому же, добавил он, украинские военные удерживают на территории завода мирных граждан и используют их как живой щит.

План эвакуации

14 мая представитель президента Турции Ибрагим Калын сообщил, что Анкара предложила направить корабль для эвакуации раненых украинских военных с завода «Азовсталь» в Мариуполе. Согласно плану, раненых военных должны были доставить в Бердянск, откуда их забрало бы в Стамбул турецкое судно. Калын также добавил, что обсуждал такой вариант эвакуации с президентом Украины Владимиром Зеленским две недели назад, однако Москва не согласилась на предложенные условия.

Позднее член Совета Федерации, первый зампред комитета верхней палаты парламента по международным делам Владимир Джабаров указал, что Турции не стоит вмешиваться с эвакуацией военных ВСУ с «Азовстали». По его словам, если Анкара вмешается в вопрос «Азовстали», это может навредить ее репутации. Сенатор подчеркнул, что Турция не ввязывается в специальную военную операцию России на Украине, просто дает предложения и официально не участвует в серьезной военной помощи Киеву.

Джабаров также отметил, что вопрос «Азовстали» касается исключительно России. «Мы слишком дорогую цену заплатили за то, чтобы просто так отпустить нациков в свободное плавание в Стамбул», — пояснил он.

«Сдавливание» украинских военных

В настоящее время Вооруженные силы России и Донецкой народной республики занимаются «сдавливанием» противника на территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом заявил представитель Народной милиции ДНР (НМ ДНР) Эдуард Басурин.

Он рассказал, что зачистка территории завода не ведется, вместо этого силы сосредотачиваются на укреплении своих позиций и «сдавливании» окруженных украинских военных. «Сдавливание, удавка — назовем так. Чтобы было как можно меньше у них мест, из которых они из подвалов могли вылезать. Уничтожаются огневые точки, но мы не говорим о зачистке», — пояснил Басурин.

«Азовсталь» как пример

Посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник сообщил, что украинские военные смотрят на пример завода «Азовсталь» в Мариуполе, чтобы понимать, что их ждет. «Всем ясно, что и Северодонецк, и Лисичанск не сегодня, так завтра окажутся в прочном котле, и выбираться из "треугольника" будет уже поздно», — выразил мнение дипломат.

Об этих настроениях известно официальному Киеву, поэтому командирам, по сообщениям источников, разрешено применять «специальные меры» к тем, кто хочет сложить оружие, подчеркнул посол. Он добавил, что вероятность массовой реализации жестких репрессий невелика.