Посол ЛНР в России заявил о скором окружении Северодонецка и Лисичанска

Посол ЛНР в РФ Мирошник заявил, что Северодонецк и Лисичанск скоро будут «в прочном котле»

Посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник в своем Telegram-канале заявил, что последние контролируемые Украиной города региона — Северодонецк и Лисичанск — скоро будут окружены и окажутся «в прочном котле».

По словам дипломата, украинские военные смотрят на пример завода «Азовсталь» в Мариуполе, чтобы понимать, что их ждет.

«Всем ясно, что и Северодонецк, и Лисичанск не сегодня, так завтра окажутся в прочном котле, и выбираться из "треугольника" будет уже поздно», — выразил мнение Мирошник.

Об этих настроениях известно официальному Киеву, поэтому командирам, по сообщениям источников, разрешено применять «специальные меры» к тем, кто хочет сложить оружие, подчеркнул посол. Он добавил, что вероятность массовой реализации жестких репрессий невелика.

Мирошник заявил, что украинское военное командование стремится покинуть города вместе с колоннами, уходящими в сторону Славянска и Краматорска. Он заключил, что через несколько дней «результаты таких страхов должны проявиться».

21 апреля президент России Владимир Путин в разговоре с главой Минобороны Сергеем Шойгу приказал отменить штурм «Азовстали» в Мариуполе. Он назвал штурм промзоны нецелесообразным и подчеркнул, что его отмена объясняется соображениями сохранения жизни российских военных.

7 мая Министерство обороны России сообщило, что при участии ООН и Международного комитета Красного Креста завершило эвакуацию мирных жителей с территории комбината «Азовсталь». С 5 мая удалось спасти 51 человека: 18 мужчин, 22 женщины, 11 детей.

