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Турция предложила план эвакуации украинских военных с «Азостали»

Турция предложила эвакуировать раненых украинских военных с «Азостали» морским путем

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Турция предложила направить корабль для эвакуаии раненых украинских военных с завода «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщил представитель президента Турции Ибрагим Калын, согласно плану, раненных военных должны были доставить Бердянск, откуда их забрало бы в Стамбул турецкое судно.

Калын также добавил, что обсуждал такой вариант эвакуации с президентом Украины Владимиром Зеленским две недели назад, однако Москва не согласилась на предложенные условия.

В апреле глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал, что оставшиеся на заводе «Азовсталь» в Мариуполе украинские военные просят разрешить им эвакуироваться в Турцию. «У них в последних просьбах идет эвакуация не в Киев, не на часть, подконтрольную Украине, а они хотят в Турцию. Один из вариантов. Там они хотят разоружиться. Предлагают: "Мы с оружием выйдем, доплывем до Турции, а там разоружимся". Вот то, что звучит», — сообщил глава ДНР.

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Варвара Кошечкина
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