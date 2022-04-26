Пушилин заявил о желании украинских военных эвакуироваться в Турцию

Пушилин заявил о просьбе оставшихся на «Азовстали» военных ВСУ эвакуироваться в Турцию

Оставшиеся на заводе «Азовсталь» в Мариуполе украинские военные просят разрешить им эвакуироваться в Турцию. Об этом заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает ТАСС.

«У них в последних просьбах идет эвакуация не в Киев, не на часть, подконтрольную Украине, а они хотят в Турцию. Один из вариантов. Там они хотят разоружиться. Предлагают: "Мы с оружием выйдем, доплывем до Турции, а там разоружимся". Вот то, что звучит», — сообщил глава ДНР.

Пушилин ранее допускал, что украинские силовики могут предпринять попытку прорыва с металлургического комбината. Он не исключил, что украинские военные могут пойти на подобный «отчаянный шаг», однако отметил, что для пресечения их прорыва «хватает сил и средств».

Ранее в Минобороны России сообщили, что российские военные и войска Донецкой народной республики (ДНР) в 14:00 по московскому времени отойдут на безопасное расстояние от комбината «Азовсталь», чтобы дать возможность выйти находящимся там гражданским лицам.