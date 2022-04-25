Глава ДНР допустил попытку украинских военных прорваться с «Азовстали»

Пушилин допустил, что украинские военные могут попытаться прорваться с «Азовстали»

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин допустил, что украинские военные могут предпринять попытку прорыва с металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом он высказался в эфире телеканала «Россия 24».

Он не исключил, что украинские военные могут пойти на подобный «отчаянный шаг», однако отметил, что для пресечения их прорыва «хватает сил и средств».

Пушилин добавил, что в настоящий момент периметр завода жестко контролируется с огневой поддержкой, чтобы у военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) «не возникало никаких глупых мыслей».

Ранее глава ДНР заявил, что на «Азовстали» находятся около 400 иностранных наемников. До этого Пушилин также сообщал, что в силу разных обстоятельств укрывшимся на комбинате украинским военным «осталось недолго».