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Глава ДНР рассказал о ситуации на территории комбината «Азовсталь»

Глава ДНР Пушилин заявил, что укрывшимся в «Азовстали» националистам осталось недолго

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал о ситуации на территории комбината «Азовсталь» и заявил, что укрывшимся на заводе украинским военным «осталось недолго». Об этом сообщает РИА Новости.

«В Мариуполе ситуация пока еще остается сложной, но эта сложность сконцентрирована в "Азовстали". Остается костяк неонацистов, штурма активного нет, как сказал президент. Тем не менее мы понимаем, что им осталось недолго, в силу разных обстоятельств», — сказал он.

Ранее директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт РСМД Василий Кашин объяснил решение президента России Владимира Путина отменить штурм завода. По его словам, штурм в короткое время территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе, где, по данным Минобороны, заблокированы военные Вооруженных сил Украины (ВСУ), был бы сопряжен со значительными потерями российской стороны.

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Виктория Кондратьева
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