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Приказ Путина отменить штурм «Азовстали» объяснили

Эксперт Кашин объяснил отказ от штурма «Азовстали» желанием избежать крупных потерь

Фото: Reuters

Штурм в короткое время территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе, где, по данным Минобороны, заблокированы военные Вооруженных сил Украины (ВСУ), был бы сопряжен со значительными потерями российской стороны. Таким образом объяснил решение президента России Владимира Путина отменить штурм директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт РСМД Василий Кашин в разговоре с РБК.

«Если нет возможности сооружение затопить или спровоцировать пожар, чтобы находящийся внутри противник погиб без воздуха, тогда реализовать полностью превосходство огневой мощи российским военным не удастся. Речь может идти о потерях как минимум в несколько сотен человек», — уточнил эксперт.

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Он также напомнил, что на территории завода расположено большое количество массивных сооружений и сложных коммуникаций. В связи с этим есть проблема с разрушением объекта даже при помощи мощных авиационных бомб. «Видимо, чтобы избежать потерь, предприятие действительно будут блокировать и постепенно бить разными видами тяжелого оружия», — предположил Кашин.

Эксперт также считает, что исход будет определяться наличием запасов у противника. «Если всего много, они могут там сидеть неопределенно долго», — отметил он, подчеркнув, что рано или поздно перед заблокированными встанет вопрос: сдаться или попытаться выбраться маленькими группами?

Ранее Путин гарантировал жизнь всем, кто находится на территории предприятия «Азовсталь» в Мариуполе, если они сложат оружие. Президент России отметил, что, несмотря на приказ об отмене штурма «Азовстали» и данные гарантии, киевские власти не позволяют бойцам воспользоваться возможностью сдаться.

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Варвара Кошечкина
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