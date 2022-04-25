Глава ДНР назвал число иностранных наемников на «Азовстали»
Глава ДНР Пушилин заявил об около 400 иностранных наемниках на «Азовстали»
Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин назвал число иностранных наемников, находящихся вместе с окруженными украинскими военными на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом пишет РИА Новости.
По словам Пушилина, в настоящий момент на «Азовстали» находятся около 400 иностранных наемников.
Ранее глава ДНР рассказал о ситуации на территории «Азовстали». В частности, он заявил, что в силу различных обстоятельств укрывшимся на комбинате украинским военным «осталось недолго».