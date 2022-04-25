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Глава ДНР назвал число иностранных наемников на «Азовстали»

Глава ДНР Пушилин заявил об около 400 иностранных наемниках на «Азовстали»

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин назвал число иностранных наемников, находящихся вместе с окруженными украинскими военными на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Пушилина, в настоящий момент на «Азовстали» находятся около 400 иностранных наемников.

Ранее глава ДНР рассказал о ситуации на территории «Азовстали». В частности, он заявил, что в силу различных обстоятельств укрывшимся на комбинате украинским военным «осталось недолго».

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Алевтина Запольская
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