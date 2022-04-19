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Глава ДНР оценил положение украинских военных на «Азовстали»

Глава ДНР Пушилин заявил о патовой ситуации солдат ВСУ на «Азовстали»

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин оценил положение украинских военных из батальона «Азов», окруженных Вооруженными силами (ВС) России и ДНР на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом он высказался в эфире телеканала «Россия 24».

По мнению Пушилина, окруженные украинские военнослужащие ВСУ находятся в патовой ситуации. «С одной стороны, у них команда со стороны Киева держаться, не сдаваться ни в коем случае, или же они будут подвержены определенным репрессиям. С другой стороны, они прекрасно понимают, если они сложат оружие и уйдут в нашу сторону, то для нас есть четкое понимание, что это военные преступники и они подлежат определенному наказанию, судам и трибуналам», — заявил политик.

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При этом глава ДНР усомнился в том, что бойцы «Азова» понимают патовость своего положения. «Понимают ли они и осознают ли это, трудно сказать. Наверняка руководство понимает и пытается найти какие-то варианты, но, кроме как сложить оружие и остаться в живых, у них больше шансов нет», — добавил он.

Ранее представитель Народной милиции (НМ) ДНР Эдуард Басурин сообщил о начале штурма «Азовстали». Он также выразил надежду, что находящиеся на территории завода украинские военные в ближайшее время сдадутся.

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Алевтина Запольская
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