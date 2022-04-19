В ДНР заявили о начале штурма «Азовстали»

Басурин сообщил, что группы ДНР начали штурм завода «Азовсталь» в Мариуполе

Представитель Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил о начале штурма территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. Его слова из эфира телеканала «Россия 24» приводит РИА Новости.

«Насколько мне известно, частично группы, которые были подобраны специально для штурма этого объекта, уже приступили к своей работе», — сказал Басурин.

Он выразил надежду, что находящиеся на территории завода украинские военные в ближайшее время сдадутся. Также Басурин утверждает, что жилые кварталы города уже полностью контролируются силами республики.

18 апреля командир подразделения ДНР рассказал, что украинские войска дважды пытались вырваться из окружения с территории «Азовстали», однако позднее Эдуард Басурин опроверг эти утверждения.

17 апреля сообщалось, что украинские военные на «Азовстали» и заводе имени Ильича, которым Минобороны России предложило сложить оружие, отказались сдаваться.