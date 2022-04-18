В ДНР опровергли попытки прорыва ВСУ с «Азовстали» в Мариуполе

Представитель НМ ДНР Басурин опроверг информацию о попытках прорыва ВСУ с «Азовстали»

Информация о попытках прорыва Вооруженных сил Украины (ВСУ) с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе не соответствует действительности. Об этом в эфире Первого канала заявил заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой народной республики (НМ ДНР) Эдуард Басурин, его слова приводит ТАСС.

«Эта информация, если она и была, устаревшая, никаких попыток прорыва уже не может быть априори, потому что мы полностью контролируем периметр этой промышленной зоны как с земли, так и с воздуха. Поэтому просто так у них не получится [прорваться], даже если кто-то и хочет, они будут уничтожены. Они это тоже прекрасно понимают», — опроверг Басурин данные ВСУ.

Представитель Народной милиции также заявил, что распространяемые в соцсетях сообщения о попытках прорыва украинских военных с территории завода являются вбросами со стороны Киева, призванными «поддержать моральный дух солдат на всей Украине».

Ранее старший офицер бригады морской пехоты Черноморского флота России рассказал о тактике действий ВСУ на «Азовстали». Он отметил, что в обороне украинских солдат есть уязвимые места, и добавил, что она «превращается в руины» артиллерийским огнем и ударами с воздуха. Офицер заключил, что сражение за Мариуполь фактически закончено.