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Офицер Черноморского флота рассказал о тактике действий ВСУ на «Азовстали»

Офицер Черноморского флота рассказал, что в обороне ВСУ на «Азовстали» есть уязвимые места

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Старший офицер бригады морской пехоты Черноморского флота России рассказал о тактике действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. Запись беседы с ним на своей странице во «ВКонтакте» разместил публицист Владислав Шурыгин.

«Да, дерутся, что называется, с яростью обреченных. Так ведь и обречены! (…) В их обороне есть свои уязвимые места. Главное из них — им все время приходится большую часть сил держать под землей. То есть в обороне заняты не все полторы тысячи, а максимум сотня-полторы тех, кто наверху. По ним постоянно ведется огневое поражение», — поделился российский офицер, чье имя в публикации не называется.

По его словам, кольцо вокруг украинских военных постоянно сжимается, а оборона «превращается в руины» артиллерийским огнем и ударами с воздуха. Офицер заявил, что сражение за Мариуполь закончено, город находится под контролем российских военнослужащих, и «это уже никто не изменит». Осталось только подавить последние очаги сопротивления, заключил он.

Ранее командир подразделения Донецкой народной республики (ДНР) рассказал, что украинские войска дважды пытались вырваться из окружения с территории завода «Азовсталь». Он уточнил, что попытки прорыва на северном направлении были остановлены.

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Алина Гончарова
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