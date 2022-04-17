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Украинские военные в Мариуполе отказались сдаться

Украинские боевики в Мариуполе отказались сложить оружие после предложения Минобороны

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Украинские военные в Мариуполе, которым Минобороны России предложило сложить оружие, отказались сдаваться. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Российские военные совместно с бойцами Донецкой народной республики (ДНР) ведут бои у завода имени Ильича и у завода «Азовсталь». Как сообщает корреспондент, на 12 часов по московскому времени вооруженные формирования на территории заводов продолжали сопротивляться.

«Ситуация на передовой напряженная. Но стабильно идем вперед. Уже заходим в "Азовсталь". "Ильич" (металлургический завод имени Ильича. — Прим. ред.) практически наш. <...> Какое перемирие? О чем говорить? Они нашу инициативу проигнорировали и получили ответ», — передает агентство слова командира подразделения ДНР с позывным «Хохол».

Вооруженные силы (ВС) России призывали украинских боевиков и иностранных наемников, заблокированных в Мариуполе, с 06:00 по московскому времени воскресенья, 17 апреля, прекратить боевые действия и сложить оружие.

Варвара Кошечкина
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