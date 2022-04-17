Минообороны России предложило боевикам в Мариуполе сложить оружие

Минобороны: ВС РФ предложили боевикам в Мариуполе с 6:00 17 апреля сложить оружие

Вооруженные силы (ВС) России призвали украинских боевиков и иностранным наемникам, заблокированным в Мариуполе, с 06:00 по московскому времени воскресенья, 17 апреля, прекратить боевые действия и сложить оружие. Об этом говорится в распространенном Минобороны РФ заявлении.

Учитывая катастрофическое положение, сложившееся на металлургическом комбинате «Азовсталь», а также руководствуясь чисто гуманными принципами, Вооруженные Силы России предлагают боевикам националистических батальонов и иностранным наемникам с 06:00 (мск) 17 апреля 2022 года прекратить любые боевые действия и сложить оружие. Всем, сложившим оружие, гарантируется сохранение жизни Минобороны России

Алгоритм действий

Для практической реализации мероприятий гуманитарной операции российской стороной предусмотрен специальный алгоритм действий. Он предполагает с 05:00 по Москве установление непрерывной связи между российской и украинской сторонами для взаимного обмена информацией, объявление полного режима тишины с 05:30.

Затем в 06:00, согласно алгоритму, обе стороны должны поднять флаги: с российские военные — красные, украинская сторона — белые по всему периметру «Азовстали». Кроме того, факт готовности к введению «режима тишины» сторонами подтверждается по всем каналам связи.

С 06:00 до 13:00 по Москве алгоритмом предусмотрен выход всех без исключения украинских вооруженных подразделений и иностранных наемников без какого-либо оружия и боеприпасов.

Безвыходное положение

Российская сторона, выдвигая предложение сдать оружие, исходит из перехваченных радиопереговоров, их которых следует, что заблокированные в Мариуполе на металлургическом комбинате «Азовсталь» боевики «Азова» «находятся в безвыходном положении».

Они настойчиво требуют от официальных властей Киева разрешения сложить оружие и сдаться в плен. При этом, представители украинских властей в категоричной форме запрещают это делать и угрожают последующими расстрелами по условиям "военного времени" Минобороны России

Ситуация в Мариуполе

Как сообщил журналистам накануне официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков, вся городская территория Мариуполя полностью зачищена от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он уточнил, что в городе больше не осталось боевиков «Азова» и иностранных наемников. Остатки украинской группировки, по его словам, заблокированы на территории металлургического комбината.

Единственный их шанс спасти свои жизни — добровольно сложить оружие и сдаться Игорь Конашенков официальный представитель Минобороны России

Позиция Киева

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 16 апреля, заявил, что Киев прекратит вести переговоры с Москвой в случае уничтожения украинских военных в Мариуполе.

Мариуполь — это, может быть, как десять Бородянок, и я хочу сказать, уничтожение наших военных, наших ребят, поставит точку на всех переговорах Владимир Зеленский президент Украины

Кроме того, украинский лидер подчеркнул, что Киев готов обсуждать с Москвой вопрос об отказе от вступления в НАТО и о статусе Крыма, но только после прекращения военных действий и вывода российских войск территории. При этом, добавил он, для урегулирования конфликта на фоне спецоперации России ему потребуется больше чем одна встреча с руководством РФ из-за ряда накопившихся вопросов.

Говоря о мирном договоре с Россией, Зеленский выразил мнение, что документ должен включать два отдельных, один их которых будет касаться гарантий безопасности для Киева, а другой — отношений с Москвой.