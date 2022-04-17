Минобороны оценило положение заблокированных в «Азовстали» боевиков «Азова»

Минобороны РФ назвало безвыходным положение заблокированных в «Азовстали» боевиков «Азова»

Минобороны России назвало безвыходным положение боевиков «Азова», заблокированных в Мариуполе на металлургическом комбинате «Азовсталь». Такая оценка приводится в распространенном оборонным ведомством заявлении.

Российские военные сообщили, что в течение субботы, 16 апреля, были перехвачены радиопереговоры боевиков националистических формирований и иностранных наемников с украинскими властями.

«Содержание радиоперехватов (только за истекшие сутки таких получено 367) свидетельствует о том, что оказывающие сопротивление боевики находятся в безвыходном положении, практически без продуктов питания и воды», — сообщили в Минобороны.

Отмечается, что боевики требуют от Киева разрешения сложить оружие и сдаться в плен, однако власти запрещают это делать и угрожают расстрелами по условиям «военного времени».

Ранее официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что вся городская территория Мариуполя полностью зачищена от ВСУ. Он уточнил, что в городе больше не осталось боевиков «Азова» и иностранных наемников. Остатки украинской группировки, по его словам, заблокированы на территории металлургического комбината «Азовсталь».