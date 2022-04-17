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Зеленский заявил об угрозе прекращения переговоров с Москвой

Зеленский заявил, что Украина прекратит переговоры в случае уничтожения солдат в Мариуполе
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: AP Photo

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев прекратит вести переговоры с Москвой в случае уничтожения украинских военных в Мариуполе. Об этом сообщает РИА Новости.

Мариуполь — это, может быть, как десять Бородянок, и я хочу сказать, уничтожение наших военных, наших ребят, поставит точку на всех переговорах

Владимир Зеленский президент Украины
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Зачистка от ВСУ

Ранее представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что вся городская территория Мариуполя полностью зачищена от Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Единственный их шанс спасти свои жизни — добровольно сложить оружие и сдаться

Игорь Конашенковпредставитель Минобороны России

Он уточнил, что в городе больше не осталось боевиков «Азова» и иностранных наемников. Остатки украинской группировки, по его словам, заблокированы на территории металлургического комбината «Азовсталь».

15 апреля стало известно, что в Мариуполе силы России и ДНР предотвратили попытку прорыва на «Азовсталь» колонны украинских военных. Отмечалось, что украинские военные время от времени пытаются вырваться из города или, наоборот, пробиться к заводу, либо небольшими диверсионными группами, либо колоннами с техникой.

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Условие ДНР

При этом украинские националисты, которые находятся на территории Мариуполя и не планируют сдаться в плен, будут уничтожены. Об этом заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА Новости в субботу, 16 апреля.

Националисты, то есть представители нацбатов в Мариуполе, сдаваться, судя по всему, не намерены, поэтому они подлежат только уничтожению

Денис Пушилинглава Донецкой народной республики

Сдавшиеся в плен

Ранее, 13 апреля, Минобороны России заявило о 1026 сдавшихся в плен военнослужащих 36-й бригады морской пехоты. В числе сдавшихся — 162 офицера, а также 47 военнослужащих женского пола. 151 человек был ранен, их направили в городскую больницу Мариуполя.

В районе металлургического комбината имени Ильича в результате успешных наступательных действий российских вооруженных сил и подразделений милиции ДНР добровольно сложили оружие и сдались в плен 1026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты

Игорь Конашенковпредставитель Минобороны России

По словам председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктора Бондарева, Россия относится к пленным гуманно и не применяет к ним запрещенные методы воздействия.

Марина Совина
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