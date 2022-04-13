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Минобороны сообщило о сдаче в плен 1026 украинских морских пехотинцев

Минобороны заявило, что в Мариуполе сдались в плен 1026 украинских морпехов и офицеров

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Мариуполе сдались в плен 1026 украинских морских пехотинцев. Об этом в ходе утреннего брифинга рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«В районе металлургического комбината имени Ильича в результате успешных наступательных действий российских вооруженных сил и подразделений милиции ДНР добровольно сложили оружие и сдались в плен 1026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты», — рассказал Конашенков.

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В числе сдавшихся — 162 офицера, а также 47 военнослужащих женского пола. 151 человек был ранен, их направили в городскую больницу Мариуполя.

Данные ДНР

В штабе территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР) рассказали, что в Мариуполе сдались 1009 бойцов ВСУ.

1009

бойцов ВСУ сдались в плен по данным штаба территориальной обороны ДНР

Ранее о массовой сдаче в плен сообщил военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков. По его словам, среди них — 300 раненых, 90 — не способны передвигаться самостоятельно. Военный успех стал результатом общей работы силовиков и специальных служб.

Что рассказали пленные

Следственный комитет России опубликовал на своем YouTube-канале кадры допроса замкомандира 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ подполковника Ростислава Ломтева. Он также сдался в плен.

По словам военного, в декабре 2021 года он выполнял задачи в районе операции объединенных сил ВСУ. В ходе спецоперации бригада разместилась на заводе «Азов», который являлся промежуточным рубежом. Именно там пехотинцев и окружили.

«В ходе сложившихся обстоятельств было принято решение во избежание напрасных жертв сдать оружие, и мы сдались в плен», — объяснил подполковник.

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Варвара Кошечкина
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