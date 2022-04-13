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Более тысячи морпехов ВСУ сдались в плен в Мариуполе

Более тысячи морпехов ВСУ сдались в плен в Мариуполе силовикам ДНР

Фото: Telegram-канал «Сладков +»

В Мариуполе более тысячи украинских морпехов сдались в плен силовикам МВД и МГБ ДНР. Об этом сообщил военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков в своем Телеграм-канале.

Он уточнил, что среди сдавшихся — 300 раненых, 90 не способных передвигаться самостоятельно. Здоровых может быть более 800. «Если все завершится по плану, оборона, устроенная ВСУ на Металлургическом комбинате им Ильича падет. Это результат общей работы силовиков и спецслужб в Мариуполе», — отметил он.

Ранее Следственный комитет России (СК РФ) распространил видео допроса заместителя командира 36 отдельной бригады морской пехоты ВСУ подполковника Ростислава Ломтева, сдавшегося в плен. Военный рассказал, что командование подразделения принято решение сложить оружие во избежание напрасных жертв.

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Марина Совина
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