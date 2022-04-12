Опубликовано видео допроса сдавшегося замкомандира бригады морпехов ВСУ

СК РФ опубликовал кадры допроса замкомандира бригады морпехов ВСУ, сдавшегося в плен

Следственный комитет России (СК РФ) опубликовал на своем YouTube-канале видео допроса заместителя командира 36 отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) подполковника Ростислава Ломтева, сдавшегося в плен.

Как рассказал украинский военный, в декабре 2021 года он в составе бригады выполнял задачи в районе операции объединенных сил. Во время спецоперации бригада переместилась на завод «Азов», который был промежуточным рубежом. Там морпехов окружили. «В ходе сложившихся обстоятельств было принято решение во избежание напрасных жертв сдать оружие, и мы сдались в плен», — объяснил подполковник ВСУ.

Ранее репортер Александр Сладков опубликовал кадры сдачи в плен тысячи украинских морских пехотинцев. Среди сдавшихся 300 раненых, 90 человек не способны передвигаться самостоятельно, а здоровых не более 800.