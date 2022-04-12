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Появилось видео сдачи в плен тысячи морпехов ВСУ

Репортер Александр Сладков опубликовал видео со сдачей в плен тысячи морпехов ВСУ

Появились кадры сдачи в плен МВД и МГБ ДНР тысячи морских пехотинцев Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео публикует репортер Александр Сладков в своем Telegram-канале.

Журналист сообщил, что среди сдавшихся 300 раненых, 90 человек не способны передвигаться самостоятельно, а здоровых не более 800. Он также рассказал, что если все завершится по плану, то оборона, устроенная ВСУ на Металлургическом комбинате имени Ильича, падет. Помимо этого, Сладков подчеркнул, что сдача в плен украинских военных стала результатом общей работы силовиков и спецслужб в Мариуполе.

Ранее репортер опубликовал кадры сдавшихся в плен 267 морпехов с завода «Азовсталь» в Мариуполе. Журналист рассказал, что украинские морпехи вышли с оружием, боеприпасами и своей провизией. Он указал, что «они были абсолютно в себе, не испуганы, не затравлены».

Марина Совина
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