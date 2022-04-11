Появилось видео сдачи в плен 267 морпехов ВСУ в Мариуполе

Опубликованы кадры сдающихся в плен 267 морпехов ВСУ с «Азовстали» в Мариуполе

Появились кадры сдавшихся в плен 267 морских пехотинцев Вооруженных сил Украины (ВСУ) с завода «Азовсталь» в Мариуполе. Видео публикует репортер Александр Сладков в Telegram.

Журналист рассказал, что украинские морпехи вышли с оружием, боеприпасами и своей провизией. Он указал, что «они были абсолютно в себе, не испуганы, не затравлены». По словам Сладкова, отовсюду доносятся разговоры о том, что на заводе находится кто-то «важный и секретный».

Репортер предположил, что украинские военные уже поняли, что их «кладут в землю», чтобы спасти «тех самых людей из бункера». Он заключил, что про самих морских пехотинцев украинское командование и Запад, скорее всего, забудут.

Ранее морские пехотинцы ВСУ рассказали, что командование бросило их. 36-я отдельная бригада морпехов написала в соцсетях, что украинские власти и командование ВСУ не пытаются прийти на помощь заблокированным в Мариуполе военнослужащим, заявляя, что их считают «списанными».