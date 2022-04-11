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Украинские морпехи рассказали о бросившем их командовании

Бригада морской пехоты Украины в Мариуполе заявила, что командование ВСУ бросило их

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Бригада морской пехоты Вооруженных сил Украины, находящаяся в Мариуполе, рассказала, что их ресурсы истощены, а командование бросило их. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Утверждается, что 36-я отдельная бригада морпехов написала в соцсетях, что украинские власти и командование ВСУ не пытаются прийти на помощь заблокированным в Мариуполе военнослужащим, заявляя, что их считают «списанными». «Сегодня будет, наверное, крайний бой так как боекомплекта не осталось», — говорится в обращении.

Также военные заявляют, что больше месяца воевали без пополнения боеприпасов, еды и воды. «Гора раненых составляет чуть ли не половину бригады... Пехота вся погибла и стрелковые бои ведут артиллеристы, зенитчики, связисты, водители и повара», — приводятся слова бригады.

Агентство добавляет, что страница, на которой было размещено обращение, не верифицирована, однако часть пользователей подтверждают эту информацию. Некоторые же считают, что страница могла быть взломана.

9 апреля было опубликовано видео сдающихся в плен морпехов ВСУ с собакой на заводе «Азовсталь» в Мариуполе.

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Антон Похиляк
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