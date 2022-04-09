Появилось видео сдачи в плен украинских морпехов с собакой в Мариуполе

Опубликовано видео сдающихся в плен морпехов ВСУ с собакой на «Азовстали» в Мариуполе

Появились кадры сдающихся в плен морских пехотинцев Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Мариуполе. Видео публикует репортер Александр Сладков в Telegram.

Видеосъемка во время операции велась в полной темноте. У одного из украинских морпехов, выходивших с завода «Азовсталь», на поводке был спаниель по кличке Бона. Хозяйка собаки, рассказал журналист, была в другой группе тех, кто сдавался в плен. По словам Сладкова, морпехи вели себя спокойно. Он предположил, что, «почувствовав нормальное отношение, они перестали мандражировать».

5 апреля репортер также поделился кадрами операции, в ходе которой бойцы Донецкой народной республики (ДНР) принимали сдающихся в плен украинских морских пехотинцев. По словам находившегося на месте событий Сладкова, спецназ ДНР принимал группы украинских военнопленных 12 часов подряд. В одной из групп сдающихся репортер насчитал как минимум 160 морских пехотинцев.