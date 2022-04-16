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Зеленский назвал условие для обсуждения с Россией Крыма и вступление в НАТО

Зеленский заявил, что Украина готова обсуждать с Россией НАТО и Крым после вывода войск
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Киев готов обсуждать с Москвой вопрос об отказе от вступления в НАТО и о статусе Крыма, но только после прекращения военных действий и вывода российских войск территории. Такое условие в субботу, 16 апреля, назвал президент Украины Владимир Зеленский в интервью сетевым СМИ республики. Об этом сообщает ТАСС.

По словам украинского лидера, «все надо разбить на нормальные шаги, медленные, спокойные». «Есть гарантии безопасности, мы хотим. Есть вопрос НАТО, давайте говорить. Есть вопрос Крыма, мы понимаем, что когда выстрелов нет, давайте переходить и говорить про это. Это нормальный шаг. Я считаю, нормальный. Будем говорить и обязаны решить. Но после того, как выстрелов нет и отведена техника», — заявил Зеленский.

Ранее украинский президент заявил, что для урегулирования конфликта на фоне спецоперации России ему потребуется больше чем одна встреча с руководством РФ из-за ряда накопившихся вопросов. Кроме того, он описал свое видение мирного договора с Россией. По словам украинского лидера, он должен включать два отдельных документа, один их которых будет касаться гарантий безопасности для Киева, а другой — отношений с Москвой.

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Марина Совина
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