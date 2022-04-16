Зеленский считает, что мирный договор с Россией должен состоять из двух документов

Президент Украины Владимир Зеленский описал свое видение мирного договора с Россией. По его словам, он должен включать два отдельных документа, один их которых будет касаться гарантий безопасности для Киева, а другой — отношений с Москвой. Об этом сообщает РБК.

По словам украинского лидера, Россия настаивает на одном документе, который охватывал бы все эти вопросы.

«Однако все не совсем видят себя за столом с Россией. Для них гарантии безопасности для Украины — это один вопрос, а договоренности с РФ — это другой вопрос», — сказал Зеленский.

Ранее в марте постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что подписание договора о гарантиях безопасности для Украины будет возможным только после вывода всех вооруженных подразделений России в места, где они находились по состоянию на 23 февраля 2022 года.