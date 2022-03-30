Украина выдвинула условие для подписания договора с Россией

Постпред Украины назвал вывода военных РФ условием для подписания договора с Москвой

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица назвал условие подписания договора с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

Кислица отметил, что Киев и Москва продолжат переговоры для согласования положений договора о гарантиях безопасности для Украины, а также о выводе вооруженных сил и всех других вооруженных формирований. Кроме того, стороны намерены обсудить положения о механизме исполнения прекращения огня, а также об открытии и безопасном функционировании гуманитарных коридоров на постоянной основе и об обмене телами и освобождении пленных и удерживаемых лиц.

Подписание договора о гарантиях безопасности для Украины будет возможным только после вывода всех вооруженных подразделений РФ в места, где они находились по состоянию на 23 февраля 2022 года Сергей Кислица Постоянный представитель Украины при ООН

Переговоры

29 марта состоялись переговоры России и Украины во дворце Долмабахча в Стамбуле. Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Москва делает два шага навстречу Киеву, существенно сокращая военную активность на киевском и черниговском направлениях.

По его словам, очная встреча позволила российской стороне получить письменное подтверждение намерений Украины отказаться от курса на вступление в НАТО, закрепив за собой нейтральный и безъядерный статус.

Это предложения украинской стороны, которые мы считаем конструктивным шагом в поиске компромиссов, которые будут Россией рассмотрены Владимир Мединский Глава российской делегации, помощник президента РФ

Глава российской делегации назвал этот шаг прогрессом на переговорах и объявил об ответных мерах по деэскалации со стороны Москвы.

Стороны также добили прогресса и по вопросу недопущения жестокости в отношении пленных российских военнослужащих, добавил Мединский. Российская сторона на переговорах заявила протест в связи с бесчеловечным обращением с пленными. Украинская сторона пообещала задержать и наказать виновных.

Кроме того, Украина предложила включить в проект мирного договора положение, которое на 15 лет отложит военное решение вопроса «оккупированных территорий». Киев не станет признавать независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также принадлежность Крыма, но обязуется не решать этот вопрос военным путем.

Россия и Украина не будут на протяжении этого времени, пока будут идти переговоры, использовать вооруженные или какие-либо силы для того, чтобы решить вопрос Михаил Подоляк Член украинской делегации

Мнение Запада

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты не будут диктовать условия урегулирования российско-украинского конфликта. Он считает, что эти условия должны определить Москва и Киев.

Кирби подчеркнул, что «Россия должна вести переговоры добросовестно». Он также отказался комментировать предложения о гарантиях безопасности Украины со стороны ряда стран, входящих в состав НАТО.

При этом директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд заявила, что США готовы оказывать содействие Украине в переговорах с Россией и поддерживают участие Киева в дипломатическом процессе. По ее словам, Вашингтон находится в тесном контакте с украинскими властями и «поддерживает их усилия по вовлечению в дипломатию и попытке достичь прекращения огня».

Мы готовы помочь, чем можем, и сконцентрированы на том, чтобы поставить Украину в наилучшую позицию как на поле боя, так и за столом переговоров. Мы предоставляем украинцам право обсуждать специфику переговоров Кейт Бедингфилд Директор по коммуникациям Белого дома

Постпред Франции при ООН Николя де Ривьер в свою очередь отметил, что Париж продолжит взаимодействовать с Россией для продвижения дипломатического решения ситуации на Украине.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подчеркнул, что Запад не отменит антироссийские санкции, даже если Москва и Киев достигнут соглашения о прекращении огня. Он считает, что давление на президента России Владимира Путина должно быть усилено за счет дальнейших экономических мер и предоставления военной помощи Украине. По его словам, это нужно, чтобы гарантировать, что российская сторона «полностью изменит свой курс».

Президент США Джо Байден также пообещал продолжить предоставлять украинским военным возможности для самообороны. По его словам, Соединенные и их европейские союзники ожидают шагов, которые совершит Россия на переговорах с Украиной и в ходе операции.