Байден прокомментировал планы России сократить военную активность на Украине

Президент США Байден отказался оценивать планы России по Украине, пока не увидит действий

Президент США Джо Байден прокомментировал объявленные Россией планы сократить военную активность под Киевом и Черниговом. Его слова во вторник, 29 марта, приводит РИА Новости.

Американский лидер отказался оценивать заявление российской стороны, пока не увидит действий.

«Посмотрим. Я не оцениваю это до тех пор, пока не увижу, какие действия они предпримут. Посмотрим, доведут ли до конца свои предложения», — сказал Байден.

По его словам, США и их европейские союзники ожидают шагов, которые совершит Россия на переговорах с Украиной и в ходе операции. Байден также рассказал, что у него была встреча с лидерами четырех стран-союзников по НАТО: Франции, Германии, США и Великобритании. «У нас сложилось общее мнение насчет того, чтобы дождаться, что они могут предложить. Мы поймем, что они делают. В то же время мы собираемся и сохранять жесткие санкции, и продолжим предоставлять украинским военным возможности для самообороны», — заключил он.

Ранее член российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что переговоры между Россией и Украиной прошли конструктивно, и Москва в скором времени даст ответ на предложения Киева об урегулировании конфликта. В частности, Россия рассмотрит возможность встречи президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского в рамках предварительного подписания мирного договора, а также сократит военную активность на Киевском и Черниговском направлениях.