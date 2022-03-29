Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

США заявили о готовности оказывать содействие Украине в переговорах с Россией

Белый дом заявил о готовности США оказывать содействие Украине в переговорах с Россией

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

США готовы оказывать содействие Украине в переговорах с Россией и поддерживают участие Киева в дипломатическом процессе. С таким заявлением выступила директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд на регулярном брифинге для журналистов. Ее слова приводит ТАСС.

По словам Бедингфилд, Соединенные Штаты находятся в тесном контакте с Украиной и «поддерживают их усилия по вовлечению в дипломатию и попытке достичь прекращения огня».

«Мы готовы помочь, чем можем, и сконцентрированы на том, чтобы поставить Украину в наилучшую позицию как на поле боя, так и за столом переговоров. <...> Мы предоставляем украинцам право обсуждать специфику переговоров», — заявила она.

В то же время Бедингфилд подчеркнула необходимости понимания реальности происходящего на местах.

«Мы считаем, что любое перемещение сил вокруг Киева — это передислокация, а не отвод [войск]. И мир должен быть готов к масштабному наступлению на другие районы Украины. Всем следует ожидать, что атаки будут продолжаться по всей территории Украины», — призвала она.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Небензя заявил о четком соблюдении Россией международных обязательств
В США запретили линчевание
Белый дом выяснил причину нежелания украинских беженцев ехать в США
Россиян предупредили о начале весеннего призыва в армию
Серебренников прибыл в Париж
В ДНР для восстановления разрушенных городов привлекут местное население
Россия потребовала объяснений использования ВСУ автомобиля ООН с дипномерами
Сборная Португалии вышла на чемпионат мира-2022
Госдеп одобрил продажу Британии крылатых ракет на сотни миллионов долларов
Оценена возможность Германии заменить российский газ другим
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.