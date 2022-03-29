США заявили о готовности оказывать содействие Украине в переговорах с Россией

Белый дом заявил о готовности США оказывать содействие Украине в переговорах с Россией

США готовы оказывать содействие Украине в переговорах с Россией и поддерживают участие Киева в дипломатическом процессе. С таким заявлением выступила директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд на регулярном брифинге для журналистов. Ее слова приводит ТАСС.

По словам Бедингфилд, Соединенные Штаты находятся в тесном контакте с Украиной и «поддерживают их усилия по вовлечению в дипломатию и попытке достичь прекращения огня».

«Мы готовы помочь, чем можем, и сконцентрированы на том, чтобы поставить Украину в наилучшую позицию как на поле боя, так и за столом переговоров. <...> Мы предоставляем украинцам право обсуждать специфику переговоров», — заявила она.

В то же время Бедингфилд подчеркнула необходимости понимания реальности происходящего на местах.

«Мы считаем, что любое перемещение сил вокруг Киева — это передислокация, а не отвод [войск]. И мир должен быть готов к масштабному наступлению на другие районы Украины. Всем следует ожидать, что атаки будут продолжаться по всей территории Украины», — призвала она.

