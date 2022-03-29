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Мединский раскрыл подробности предложений Украины по нейтральному статусу

Мединский: Киев предложил закрепить за Украиной нейтральный статус под гарантиями

Фото: Sergei Kholodilin / BelTA / Reuters

Предложения Киева предполагают, что Украина останется постоянно нейтральным государством под международно-правовыми гарантиями. О подробностях переговоров рассказал помощник президента России, глава делегации на российско-украинских переговорах Владимир Мединский, передает РИА Новости.

«Мы получили письменные предложения украинской делегации, как я понимаю, согласованные с руководством Украины, которые сводятся к следующему, вкратце: Украина провозглашается постоянно нейтральным государством под международно-правовыми гарантиями в целях реализации внеблокового ядерного статуса», — сообщил Мединский.

Он также добавил, что Украина отказывается возвращать Крым и Севастополь военным путем — это возможно только дипломатически. «Конечно, это не соответствует нашей позиции, но Украина сформулировала свой подход», — прокомментировал Мединский преложения украинской делегации.

Переговоры об урегулировании ситуации на Украине между представителями Москвы и Киева прошли в Стамбуле 29 марта. Встреча началась с беседы тет-а-тет между Мединским и лидером фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давидом Арахамией.

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Варвара Кошечкина
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