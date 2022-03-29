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Франция продолжит взаимодействовать с Россией для решения ситуации на Украине

Постпред Франции при ООН заявил, что Париж продолжит взаимодействовать с РФ по Украине

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Париж продолжит взаимодействовать с Россией для продвижения дипломатического решения ситуации на Украине. Об этом заявил постпред Франции при ООН Николя де Ривьер, его цитирует РИА Новости.

Так он прокомментировал переговоры президентов РФ и Франции.

«Мы продолжим взаимодействовать (с РФ) вновь и вновь для продвижения дипломатического решения», — сказал де Ривьер.

29 марта президент России Владимир Путин обсудил с французским коллегой Эммануэлем Макроном российско-украинские переговоры, прошедшие в Стамбуле.

Ранее Париж несколько раз инициировал телефонные переговоры с Москвой. Макрон пояснял, что готов продолжать диалог с российским коллегой «столько, сколько потребуется», чтобы добиться прекращения огня на Украине. Он также заявил, что Франция не является участником конфликта и никогда им не станет.

Марина Совина
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