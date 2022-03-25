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Макрон снова собрался звонить Путину

Президент Франции Макрон заявил, что в ближайшие часы проведет разговор с Путиным
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Michael Kappeler / Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон снова собирается звонить российскому лидеру Владимиру Путину, пишет ТАСС.

Сообщается, что глава Франции намерен провести новый разговор с Путиным «в ближайшие часы».

Ранее Париж уже не раз инициировал телефонные переговоры с Москвой. Макрон пояснял, что готов продолжать диалог с российским коллегой «столько, сколько потребуется», чтобы добиться прекращения огня на Украине. Он также заявил, что Франция не является участником конфликта и никогда им не станет.

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Марина Совина
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