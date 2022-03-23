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Макрон заявил о готовности продолжать диалог с Путиным

Президент Франции Макрон заявил о готовности продолжать диалог с Путиным по Украине
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Benoit Tessier / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов продолжать диалог с российским коллегой Владимиром Путиным «столько, сколько потребуется», чтобы добиться прекращения огня на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Макрона, он рассчитывает, что таким образом сможет добиться прекращения огня, а потом обеспечить проведение мирных переговоров.

Также Макрон заявил, что Франция не является участником конфликта на Украине и никогда им не станет, «а европейцы сделают все, чтобы остановить боевые действия, не вступая в них».

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Марина Совина
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