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Макрон высказался об участии Франции в конфликте на Украине

Президент Франции Макрон заявил, что Франция не станет участником конфликта на Украине
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна не является участником конфликта на Украине и никогда им не станет. Об этом сообщает ТАСС.

«Хочу подчеркнуть, что мы никогда не будем участниками этого конфликта, а европейцы сделают все, чтобы остановить боевые действия, не вступая в них», — высказался французский лидер в эфире телеканала M6, призвав «не паниковать».

Также Макрон заявил, что готов продолжать диалог с российским коллегой Владимиром Путиным «столько, сколько потребуется», чтобы добиться прекращения огня на Украине.

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Марина Совина
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