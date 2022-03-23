Макрон высказался об участии Франции в конфликте на Украине

Президент Франции Макрон заявил, что Франция не станет участником конфликта на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна не является участником конфликта на Украине и никогда им не станет. Об этом сообщает ТАСС.

«Хочу подчеркнуть, что мы никогда не будем участниками этого конфликта, а европейцы сделают все, чтобы остановить боевые действия, не вступая в них», — высказался французский лидер в эфире телеканала M6, призвав «не паниковать».

Также Макрон заявил, что готов продолжать диалог с российским коллегой Владимиром Путиным «столько, сколько потребуется», чтобы добиться прекращения огня на Украине.