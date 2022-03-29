Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Путин обсудил с Макроном переговоры в Стамбуле

Путин обсудил с президентом Франции Макроном ситуацию с оплатой российского газа в рублях

Фото: Михаил Климентьев / Reuters

Президент России Владимир Путин обсудил с французским коллегой Эммануэлем Макроном российско-украинские переговоры, прошедшие 29 марта в Стамбуле. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Кроме того, Путин и Макрон обменялись мнениями по другим актуальным вопросам, связанным с российской военной операцией на Украине. В частности, президент России информировал Елисейский дворец «о предпринимаемых российскими военными мерах по предоставлению неотложной гуманитарной помощи и обеспечению безопасной эвакуации гражданских лиц, в том числе из Мариуполя».

«Подчеркнуто, что для разрешения тяжелой гуманитарной ситуации в этом городе украинские боевики-националисты должны прекратить сопротивление и сложить оружие», — сообщается на сайте президента РФ. Также стороны обсудили оплату поставок российского газа в рублях и условились о продолжении контактов.

Ранее Париж уже не раз инициировал телефонные переговоры с Москвой. Макрон пояснял, что готов продолжать диалог с российским коллегой «столько, сколько потребуется», чтобы добиться прекращения огня на Украине. Он также заявил, что Франция не является участником конфликта и никогда им не станет.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Николай Чигасов
Обсудить
Последние новости
Россия и Украина заявили о прогрессе по итогам переговоров в Стамбуле
Бастрыкин поручил расследовать нападение на посольство России в Варшаве
Богатые россияне бросились скупать недвижимость в одной стране
В Раду внесен законопроект о запрете Русской православной церкви
Люксембург заморозил российские активы на 2,5 миллиарда евро
Мужчина поселил у себя дома одну из самых ядовитых змей мира и был укушен ею
Энтони Джошуа оценил удар Уилла Смита во время «Оскара»
В Лондоне арестовали яхту российского олигарха
В Израиле неизвестные открыли стрельбу по прохожим на улице
Стюардесса раскрыла самую неуместную на борту самолета одежду
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.