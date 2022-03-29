Путин обсудил с Макроном переговоры в Стамбуле

Путин обсудил с президентом Франции Макроном ситуацию с оплатой российского газа в рублях

Президент России Владимир Путин обсудил с французским коллегой Эммануэлем Макроном российско-украинские переговоры, прошедшие 29 марта в Стамбуле. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Кроме того, Путин и Макрон обменялись мнениями по другим актуальным вопросам, связанным с российской военной операцией на Украине. В частности, президент России информировал Елисейский дворец «о предпринимаемых российскими военными мерах по предоставлению неотложной гуманитарной помощи и обеспечению безопасной эвакуации гражданских лиц, в том числе из Мариуполя».

«Подчеркнуто, что для разрешения тяжелой гуманитарной ситуации в этом городе украинские боевики-националисты должны прекратить сопротивление и сложить оружие», — сообщается на сайте президента РФ. Также стороны обсудили оплату поставок российского газа в рублях и условились о продолжении контактов.

Ранее Париж уже не раз инициировал телефонные переговоры с Москвой. Макрон пояснял, что готов продолжать диалог с российским коллегой «столько, сколько потребуется», чтобы добиться прекращения огня на Украине. Он также заявил, что Франция не является участником конфликта и никогда им не станет.